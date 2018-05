Emotionele buffon neemt afscheid bij juve

Gianluigi Buffon (40) heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Juventus thuis tegen Hellas Verona. Coach Allegri gunde “Gigi” een emotionele applauswissel in de 64ste minuut. Voor zijn afscheid bij de ‘Oude Dame’ werd Buffon uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Wat Buffon nu gaat doen, is nog onbekend. De levende legende in doel neemt volgende week een definitieve beslissing over zijn toekomst, dat liet hij afgelopen donderdag weten op een persconferentie.

De doelman is al 23 jaar profvoetballer. Hij begon zijn carrière bij Parma op zeventienjarige leeftijd. Daarna, in 2001, vertrok Buffon naar Juventus waar hij maar liefst 17 seizoenen het doel verdedigde. Met Juventus won hij tien Italiaanse landstitels (eenmaal in Serie B), viermaal de Coppa Italia en Supercoppa. Daarnaast speelde Buffon drie keer de finale van de Champions League met Juventus.

