Emotioneel afscheid van wielrenner Bjorg Lambrecht

Familie, vrienden en sympathisanten hebben dinsdag afscheid genomen van de overleden renner Bjorg Lambrecht in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare.

Naast de ouders, de vriendin en de familieleden van Bjorg Lambrecht waren ook onder meer zijn collega's van bij Lotto Soudal aanwezig. De kerk was te klein voor het aantal opgedaagde mensen. Op het dorpsplein stond een groot scherm om de plechtigheid te kunnen volgen. Daar maakten enkele honderden mensen gebruik van.

"We hebben een groot wielertalent verloren", verklaarde bondsvoorzitter Tom Van Damme. "Maar vandaag gaan mijn gedachten vooral uit naar de familie en de ouders, die hun zoon verloren hebben. In België hebben we recent verschillende renners verloren. Maar bij Bjorg heeft het noodlot echt toegeslagen. Was hij een meter verder gevallen, dan waren we hier nu niet."

Afgelopen weekend kon men het lichaam van de betreurde renner groeten in het funerarium van Knesselare. In de gemeente hangen heel wat Belgische vlaggen en witte ballonnen. Voor veel huizen liggen knuffelberen, met daarop de tekst 'RIP Bjorg'. Daarmee werd massaal gevolg gegeven aan de oproepen op Facebook.

Het centrum van Knesselare werd voor de afscheidsplechtigheid verkeersvrij gemaakt, er mocht niet geparkeerd worden.

Na de uitvaartdienst volgt de crematie in intieme kring.

Lambrecht, die beschouwd werd als een groot klimtalent, liet vorige week maandag op 22-jarige leeftijd het leven na een zware val in de Ronde van Polen.