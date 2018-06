Emils Liepins wint de Heistse Pijl

Emils Liepins heeft zaterdag de Heistse Pijl op zijn palmares geschreven. De Let van ONE Pro Cycling won de vierde manche van de Napoleon Games Cup na een sprint van een uitgedund groepje renners die wegsprongen op de Berg van Heist.

"Ik kan het niet geloven. Ik ben zo gelukkig, want dit is mijn grootste zege ooit", vertelde Liepins meteen na de finish. De verrassende winnaar volgt Jasper De Buyst op. Die ontbrak dit jaar wegens ziekte.

Het regende heel de dag aanvallen in de 191,4 kilomter lange koers. Op 2 ronden van het einde kwam alles opnieuw samen. Piotr Havik van BEAT Cycling Cup voelde het op 15 km kriebelen en sprong weg uit het peloton.

De sterke Nederlander kreeg een voorsprong van een vijftiental seconden en hield lange tijd stand. Bij de laatste beklimming van de Berg van Heist op 2,5 km van de streep slonk zijn voorsprong snel en werd Havik alsnog ingehaald.

De overgebleven renners en ploegen begonnen meteen met de voorbereiding van de sprint, maar op de Berg van Heist sprong Jens Adams weg en nam hij verschillende renners mee in zijn zog. In een lange spurt van een uitgedund groepje was het uiteindelijk Emils Liepins die als eerste over de streep kwam.