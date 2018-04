Emery verlaat PSG na 2 seizoenen

PSG-coach Unai Emery heeft zopas tijdens een persconferentie aangekondigd, dat hij de club op het einde van dit seizoen zal verlaten. Het verhaal van Unai Emery zit er dus na twee seizoenen op. Onder Emery won PSG dit jaar de Franse titel. Dat bleekt niet genoeg te zijn voor zijn behoud.

Met al de massieve investeringen van deze zomer kon de Franse club niet triomferen in de Champions League. Dat lijkt ook de doorslag te zijn van zijn ontslag. Deze ochtend had hij het slechte nieuws al meegedeeld aan de spelers. In totaal won Emery drie bekers met de PSG. “Ik wil de voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, sportief directeur Antero Henrique, de supporters en de spelers bedanken voor deze twee prachtige seizoenen”, vertelt Emery.

De club wil nog niets kwijt over de opvolger van Emery.