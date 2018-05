Emery opvolger van Wenger bij Arsenal

Arsenal heeft definitief Unai Emery aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 46-jarige Spanjaard is de opvolger van clubicoon Arsène Wenger, die na 22 jaar afscheid nam van Arsenal. Emery was de afgelopen twee jaar trainer van Paris Saint-Germain, maar zijn contract werd er niet verlengd.

Het was al lange tijd een gerucht, maar deze keer is het ook officieel bevestigd dat Emery de nieuwe trainer wordt van Arsenal. Hij moet van Arsenal weer een grote titelkandidaat maken in de Premier League, iets waar zijn voorganger Wenger de laatste jaren maar niet in slaagde. Emery was eerder al hoofdtrainer van Lorca Deportivo, Almeria, Valencia, Spartak Moskou, Sevilla en PSG. Met Sevilla kende Emery zijn grootste succes tot nu toe. Hij won met de Spanjaarden drie jaar op een rij de Europa League.