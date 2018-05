Elise Mertens wint tornooi van Rabat

Elise Mertens heeft het WTA-tornooi van Rabat op haar naam geschreven. In de finale was onze landgenote in twee sets te sterk voor de Australische Ajla Tomljanovic: 6-2 en 7-6. Voor Elise Mertens is het meteen de derde tornooizege van het seizoen na winst in Hobart en Lugano.

Elise Mertens (WTA-19) was het eerste reekshoofd in Marokko maar aanvankelijk ging het gelijk op tegen Tomljanovic (WTA-96). Bij 2-2 ging Mertens een eerste keer door de opslag van de Australische en daarna stoomde ze met knap tennis door naar setwinst: 6-2.

What a get by @elise_mertens to break and serve for the first set! #WTARabat pic.twitter.com/diESKQY13D — WTA (@WTA) 5 mei 2018

.@elise_mertens is halfway to her second consecutive title!



She takes the first set, 6-2! #WTARabat pic.twitter.com/GlohqunjBy — WTA (@WTA) 5 mei 2018

In de tweede set ging het zo mogelijk nog vlotter: in geen tijd stond het 3-0. Daarna kwam Tomljanovic wel beter in de wedstrijd. Ze benutte haar eerste breakpunt en kon terugkomen tot 3-2. Bij 5-4 kreeg Mertens haar eerste matchpunt, maar ze kon het niet afmaken. Integendeel: Tomljanovic ging door de opslag van onze landgenote en maakte er 5-5 van.

Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Mertens met 7-4 te sterk. Dankzij haar overwinning steekt Mertens zo’n 250 000 dollar op zak. Ze stijgt ook opnieuw naar de 17e plaats op de wereldranglijst.

Voor Elise Mertens blijft 2018 dus een topjaar. Ze heeft al drie tornooizeges op zak en in januari bereikte ze ook nog de halve finale op de Australian Open. Het tornooi in Rabat was haar eerste op gravel. Zo doet ze meteen vertrouwen op voor Roland Garros dat eind deze maand start.