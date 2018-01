Elise Mertens wint enkel en dubbel in Hobart

Elise Mertens (WTA 36) heeft het tennistoernooi in het Australische Hobart gewonnen, voor het tweede jaar op rij. Mertens klopte in de finale de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 57) in drie sets met 6-1, 4-6 en 6-3. Enkele uren na haar enkeltitel, won ze ook het dubbeltoernooi samen met de Nederlandse Demi Schuurs.

.@elise_mertens and Mihaela Buzarnescu pose with their trophies following their @HobartTennis final! pic.twitter.com/X4J2GkVHnB — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Mertens begon als favoriet aan de finale, maar kreeg toch wat weerwerk van de Roemeense. Daarnaast speelde ook de regen zijn rol, de match werd meerdere keren onderbroken. Na 2 uur en 32 minuten maakte Mertens het af bij haar vijfde matchbal.

De 22-jarige Mertens is de titelverdedigster in Hobart. Ze won er begin 2017 haar eerste en tot dusver enige WTA-titel in het enkelspel. In totaal was het haar derde WTA-finale. In april vorig jaar verloor ze nog de finale op het WTA-toernooi in Istanbul.