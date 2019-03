Elise Mertens wint dubbeltitel op Indian Wells

Elise Mertens heeft vannacht het dubbelspel van het prestigieuze toernooi van Indian Wells gewonnen. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka nam de Limburgse in de finale de maat van de Tsjechen Siniakova en Krejcikova. Na een dik uur werd het 6-3 en 6-2.

Siniakova en Krejcikova zijn de nummers een en twee van de wereld in het dubbelspel en vormden op het hardcourt in Californië het eerste reekshoofd. Mertens en Sabalenka staan 11e en 65e op de WTA-dubbelranking.

Voor Mertens is het de achtste WTA-titel in het dubbelspel, de eerste aan de zijde van Sabalenka en de eerste op een toernooi van een dergelijk niveau. Sabalenka boekte in haar derde finale een tweede dubbeltitel.

In Lugano werd ze in april vorig jaar met haar landgenote Vera Lapko nog van de titel gehouden door Mertens en Kirsten Flipkens.

Op de WTA-dubbelranking stijgt Mertens naar de tiende plaats, haar hoogste positie tot nog toe.