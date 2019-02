Elise Mertens wint in Doha na straf toernooi

Onze landgenote Elise Mertens heeft het prestigieuze tennistoernooi van Doha op zak gestoken. Ze klopte in een week tijd drie top 10-speelsters, en heeft zo de mooiste toernooizege uit haar carrière op zak.

In de finale kwam Simona Halep, het nummer drie op de wereldranglijst, te kort om onze landgenote te verslaan. In drie sets versloeg Mertens de Roemeense en dus was de buit binnen.

Eerder in het toernooi won Mertens al van Kiki Bertens (WTA 8) en Angelique Kerber (WTA 6), wat haar prestatie alleen maar glansrijker maakt.

Verwacht wordt dat dit Mertens ook heel wat plaatsen zal opleveren op de wereldranglijst.