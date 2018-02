Elise Mertens uitgeschakeld in Doha

Elise Mertens (WTA 20) heeft haar wedstrijd in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Doha verloren. Ze moest het onderspit delven tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 38) in twee sets: 7-5 en 6-4.

Mertens begon gretig aan de wedstrijd en won meteen de eerste twee spelletjes, maar kon die vorm niet aanhouden. Ze verloor de eerste set nipt en kon ook de tweede niet naar haar hand zetten. Na een uur en 40 minuten was het over en uit voor onze landgenote.

Dinsdag klopte Mertens nog met de nodige moeite de Hongaarse Timea Babos (WTA 35) in drie sets, maar nu lijdt ze dus haar derde nederlaag van het seizoen. Na de Australian Open, waar ze begin dit jaar nog imponeerde, slaagt ze er maar niet in om haar beste vorm te vinden.