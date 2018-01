Elise Mertens is terug thuis

Rond half acht vanmorgen is tennisster Elise Mertens, de verrassing van de Australian Open, terug thuis na een sterk toernooi in de outback. Ze werd er opgewacht door tientallen fans, velen waren met een bus afgezakt uit haar thuishaven Hamont-Achel in Limburg.

Tientallen fans wachten haar op met ballonnen en cadeautjes en scanderen haar naam. Mertens blijft er nuchter bij. “Het is een lange reis geweest en het is een mooie trip geweest. Ik ben heel blij met mijn resultaat en nu ben ik top 20, dat is ongelofelijk. Ik ga even tijd doorbrengen met mijn familie, even bekomen en er dan weer tegenaan. Het volgende dat op het programma staat is de Fedcup”, zegt Mertens aan VTM NIEUWS.

Vanmorgen vroeg zijn heel wat fans, familie en vrienden afgezakt vanuit Hamont-Achel met een bus. Maandag geeft Elise Mertens een persconferentie over haar prestaties op de Australian Open in de Kim Clijsters Academy in Bree, mét haar grote voorbeeld Kim Clijsters.