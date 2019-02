Elise Mertens plaatst zich voor halve finales in Doha

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich gisterenavond geplaatst voor de halve finales in Doha, Qatar. Ze versloeg de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) in twee sets, 6-4 en 6-3.

Na een teleurstellend weekend met twee verliespartijen in de Fed Cup, heeft Elise Mertens zich goed herpakt.

Vliegende start

De beste Belgische speelster startte uitstekend en kwam 4-1 voor. Bertens gaf niet op en knokte zich terug tot op gelijke hoogte. Maar bij een 5-4 stand wist Mertens toch haar eerste setpunt te verzilveren.

"Mijn eerste set was van een heel hoog niveau", begint Mertens. "Ik wist dat ik moest proberen om zo dicht mogelijk bij de achterlijn te blijven en bij de kleinste kans het veld in te gaan. Ik ben erin geslaagd om bevrijd te spelen. Dat is bemoedigend voor wat volgt."

Ook de tweede set haalde ze redelijk vlot binnen, 6-3.

Halve finale

In de halve finales neemt Mertens het vandaag op tegen de 31-jarige Angelique Kerber. De Duitse nummer zes van de wereld won vorig jaar Wimbledon.

"Het is een speelster met een goede counter. Ik moet agressief tennissen, maar zonder mij te overhaasten", besluit Mertens.