Elise Mertens pakt de US Open in het dubbelspel

Elise Mertens heeft samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka de US Open in het vrouwendubbel gewonnen. In de finale tegen Ashleigh Barty en Victoria Azarenka werd het twee keer 7-5.

In het enkelspel werd de kwartfinale het eindstation voor Mertens, maar in het dubbelspel stoomde ze samen met Sabalenka wel door naar de finale. In een evenwichtige partij trokken ze de eerste set naar zich toe. Bij 5-5 ging het duo door de opslag van Barty-Azarenka en stootten ze door naar setwinst: 7-5. In de tweede set kregen we hetzelfde verhaal. Opnieuw ging het gelijk op tot 5-5, tot Mertens en Sabalenka een opslagspelletje afpakten. Opnieuw 7-5 en het delirium voor Mertens. Het duo neemt de titel op de US Open over van Barty en Coco Vandeweghe.

Sinds 2004

Het is van 2004 geleden dat een Belg(ische) nog eens een Grand Slam won in het dubbelspel. Toen wonnen Xavier Malisse en Olivier Rochus de titel op Roland Garros. Bij de vrouwen moeten we al een jaartje verder terug. In 2003 pakte Kim Clijsters de titels op zowel Roland Garros als Wimbledon, samen met de Japanse Ay Sugiyama.