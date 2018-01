Elise Mertens op weg naar top 20

Elise Mertens (WTA 37) zal op de WTA-ranking de vruchten plukken van haar knappe prestaties op de Australian Open. De 22-jarige Limburgse stijgt voor aanvang van haar halve finale tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) naar een virtuele twintigste plek in de stand. Mertens is ook al zeker van 820.000 Australische dollar aan prijzengeld.

Voor Mertens vormt 2018 tot dusver een voltreffer. Onze landgenote schreef het toernooi van Hobart op haar naam en bleef al twaalf wedstrijden ongeslagen. In de kwartfinales in Melbourne verbaasde ze nog met een 6-4 en 6-0 winst tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4). Mertens is de eerste Belgische sinds Kirsten Flipkens in 2013 op Wimbledon die de halve finales van een grandslamtoernooi haalt. Het jaar voordien bereikte Kim Clijsters dat stadium in Melbourne.