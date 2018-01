Elise Mertens officieel in top 20

Elise Mertens prijkt vandaag op de twintigste plaats op de wereldranglijst tennis. Dat heeft ze te danken aan haar sterke Australische tournee: met een titel in Hobart en een halve finale op de Australian Open. De Deense Caroline Wozniacki is de nieuwe nummer één.

Twee weken geleden stond Mertens nog 37ste op de wereldranglijst, maar door haar halve finale in Melbourne stijgt ze maar liefst zeventien plaatsen en duikt ze voor de eerste keer in haar carrière de top twintig binnen. "Het is een droom die uitkomt", liet Mertens vorige week al optekenen. "Maar ik ga voor meer, ik wil meer."

Caroline Wozniacki voert vanaf vandaag de wereldranglijst aan. De Deense won afgelopen zaterdag haar eerste Grand Slam en verzekerde zich daarmee van de eerste plaats. De Roemeense Simona Halep staat op twee, Elina Svitolina vervolledigt de top drie.