Elise Mertens laat ticket voor kwartfinales uit handen glippen

Na 2 uur en 21 minuten stond de 4-6, 7-5 en 6-2 eindstand op het scorebord van court 12. De 23-jarige Mertens en de 33-jarige Strycova hadden een keer eerder tegen elkaar gespeeld. Eind augustus 2018 won Mertens van de Tsjechische in de zestiende finales van de US Open met 6-3 en 7-6 (7/4).

In een gelijkopgaande eerste set, waarin beide speelsters elk een keer hun service inleverden, verzilverde Mertens bij 5-4 op de opslag van Strycova haar tweede setpunt. De Limburgse kwam in de tweede set 5-2 voor maar kon het niet afmaken. Strycova won vijf games op rij (5-7). In de beslissende derde set ging Strycova door op haar elan. Na een dubbele break kwam ze 3-0 voor. Mertens liet zich daarna behandelen aan de rug maar dat bracht geen soelaas. Strycova stoomde door naar 6-2 winst.

Barbora Strycova doet met haar plaats in de kwartfinales even goed als in 2014. Haar volgende opponente wordt de Engelse Johanna Konta (WTA 18) of de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6), Wimbledonlaureate in 2011 en 2014.

Elise Mertens stond voor de derde keer op de hoofdtabel op de All England Club. Haar twee vorige deelnames eindigden in de eerste (2017) en derde ronde (2018). De Belgische nummer één is aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka ook nog actief in het dubbelspel. Ze treffen in de achtste finales de Taiwanese zussen Hao-Ching en Latisha Chang.