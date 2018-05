Elise Mertens gunt opponente geen game

Elise Mertens (WTA 19) blijft haar goede vorm op gravel behouden. Na haar toernooizege in Lugano twee weken geleden, heeft ze nu ook haar eerste ronde vlot gewonnen in het Marokkaanse Rabat. Ze gunde haar tegenstander Kristina Kucova geen game. Na amper 56 minuten stond de 'double bagel' op het scorebord.

De Slowaakse Kucova staat amper op de 281ste plaats op de werelranglijst en dat verschil in ranking was duidelijk merkbaar. Mertens domineerde van de eerste tot de laatste slag en stuurde haar tegenstander van het kastje naar de muur. Kucova kreeg een aantal kansen om een spelletje te halen, maar Mertens toonde geen genaden en won met 6-0 6-0.

In de tweede ronde ontmoet onze landgenote, het eerste reekshoofd in Rabat, de Duitse Siegemund (WTA 226) of de Roemeense Bogdan (WTA 67).

Gisteren plaatste ook Kirsten Flipkens zich voor de tweede ronde, na een zege op de Slowaakse Martic.