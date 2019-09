Eli Iserbyt meteen op de afspraak in Wereldbeker

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) heeft in Iowa City de eerste wereldbekercross van het seizoen gewonnen. Iserbyt haalde het voor Belgisch kampioen Toon Aerts. Wout van Aert en wereldkampioen Mathieu van der Poel deden niet mee in de Verenigde Staten.

De nog altijd maar 21-jarige Iserbyt was van bij de start het bedrijvigst. Samen met Aerts toonde hij zich de sterkste van het lot. De twee onderscheidden zich nog voor half koers van de rest en bouwden gestaag hun voorsprong uit. Op drie rondes van het einde versnelde Iserbyt en moest Aerts hem laten gaan. De West-Vlaming soleerde naar de finish en pakt zo de eerste manche van het wereldbekerklassement. Aerts werd op een kleine minuut tweede, Daan Soete won het sprintje voor de derde plaats.

Eerste voor Eli

Voor Iserbyt is het zijn eerste overwinning bij de profs. Volgende week zondag staat al meteen de tweede wereldbekercross op het programma in Waterloo (VS). In totaal telt de wereldbeker negen crossen.