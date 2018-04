El Ghanassy krijgt 16e (!) veroordeling

Yassine El Ghanassy is nog maar eens veroordeeld door de politierechtbank. De profvoetballer, die momenteel actief is bij Nantes, is al toe aan zijn zestiende veroordeling. Deze keer wordt hij bestraft voor een verkeersovertreding in Oostende uit 2017. De straf is niet min: een zware geldboete, een rijverbod en het verspelen van zijn Porsche.

De feiten dateren van in mei 2017. El Ghanassy reed met zijn onverzekerde Porsche over een busstrook in Oostende. De ex-speler van onder meer AA Gent en KV Oostende mocht bovendien niet eens achter het stuur kruipen. Hij moest nog steeds zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen omwille van een eerdere veroordeling uit 2015. Dat heeft hij nooit gedaan.

De politierechtbank is er niet mals om. Ze leggen El Ghanassy een geldboete op van 10.240 euro en een rijverbod van twaalf maanden. Daarnaast moet de profvoetballer ook zijn Porsche inleveren. El Ghanassy is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder kreeg hij al vijftien veroordelingen en in maart werd hij nog veroordeeld tot zes maanden celstraf voor overdreven snelheid.