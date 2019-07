EK Kubb houdt halt in België: “Mentaal is het heel zwaar”

Tweehonderd deelnemers uit twaalf landen nemen dit weekend deel aan het EK Kubb op Linkeroever in Antwerpen. De deelnemers moeten met stokken houten blokken omgooien. Het is de bedoeling om de koning omver te gooien vooraleer de tegenpartij dat kan doen. En dat kunnen de Belgen blijkbaar goed.

“België is de grootste kubb-natie ter wereld”, zegt Christoph Fisher uit Zwitserland. “Hier worden de meeste toernooien gespeeld en zijn er de meeste ploegen ingeschreven.”

Opvallend bij de sport: er komt behoorlijk wat drank bij kijken. “Oké, we kunnen wat bier drinken maar het is uiteindelijk even vermoeiend als 45 minuten voetballen”, reageert Europees kampioen Nils Schoeters van Kubb Monsieur. “Het is vooral mentaal zwaar. Fysiek doen we het rustig aan.”