EK-goud wenkt voor Nafi Thiam

Nafi Thiam is op koers voor het Europees goud in de zevenkamp. Met haar derde worp in het speerwerpen liet ze liefst 57m91 optekenen, terwijl haar rivale Johnson-Thompson op 42m16 strandde. Straks volgt nog één onderdeel, de afsluitende 800 meter. Daar mag Thiam 13 seconden verliezen. Na olympisch en wereldgoud nu ook EK-goud?

Thiam startte nochtans niet te best. Haar eerste poging strandde op 46m36. Ze was duidelijk niet tevreden, ook de wind leek haar niet gunstig te staan. Thiam haar persoonlijk record is 59,32m. Johnson-Thompson smeet wel op haar niveau, met een worp van 42m16 pakte ze een persoonlijk record.

Thiam had een goede tweede poging nodig, en die kwam er ook. Liefst 53m55 verder kwam de speer tot stilstand. Die kloof van tien meter op de Britse was dan ook broodnodig om met het oog op de afsluitende 800 meter een comfortabele kloof te pakken te krijgen. Johnson-Thompson verbeterde zichzelf niet.

En dan moest de meest indrukwekkende worp van onze Belgische trots nog komen. Haar derde worp was quasi perfect, 57m91, terwijl Johnson-Thompson ook met haar derde worp niet beter deed dan de 42m16 van haar eerste beurt.

Zo zette Thiam de puntjes op de i. Het verschil in punten in het algemene klassement bedraagt nu 192 punten. Oftewel: 13 seconden verschil in de afsluitende 800 meter. Het Europees goud is binnen, toch?