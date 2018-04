Einde van een tijdperk bij RSCA

Na vijftien jaar neemt Herman Van Holsbeeck afscheid van Anderlecht. Een einde van een tijdperk, want Van Holsbeeck vormde samen met ex-voorzitter Roger Vanden Stock een succesvolle tandem die acht landstitels won, een Beker van België en zeven supercups.

Van Holsbeeck werd in 2003 weggeplukt door Anderlecht bij Lierse. Hij trad bij paars-wit in de voetsporen van Michel Verschueren als algemeen manager. Het eerste jaar werkte hij onder de vleugels van Mister Michel, nadien nam hij de fakkel helemaal over. In totaal werd Van Holsbeeck met Anderlecht acht keer landskampioen. In 2010 was dat de dertigste uit de clubgeschiedenis, de laatste pakte hij vorig seizoen.

Van Holsbeeck oogstte voor zijn transferpolitiek lof – zoals voor de transfer van Aleksandar Mitrovic – maar hij kreeg ook heel wat kritiek. Nieuwe voorzitter Marc Coucke was bijvoorbeeld niet te spreken over de meest recente transfers van Van Holsbeeck.

Bij de voorstelling van Marc Coucke als nieuwe president van RSCA werd al duidelijk dat het einde van Van Holsbeeck in zicht was bij Anderlecht. Van Holsbeeck keek wat verbitterd toe, drie maanden later komt er nu ook definitief een einde aan zijn periode bij paars-wit.