Einde Tour de France voor Vincenzo Nibali

Plots lag hij daar in volle finale tegen de grond, Vincenzo Nibali. De ‘Haai van Messina’ knalde na contact met een motor tegen het asfalt omdat het zicht belemmerd werd door het Bengaals vuur dat werd afgestoken. Een ziekenhuisbezoek bracht een breuk in de ruggenwervel aan het licht. Morgen gaat Nibali dan ook niet meer van start. Hij stond vierde in de Tour.

Vincenzo Nibali was de eerste van de klassementsrenners die op Alpe d’Huez pas echt aan de boom schudde. De Italiaanse Tourwinnaar van 2014 nam enkele lengten voorsprong, maar werd al snel weer ingerekend. Pas in de ultieme slotfase was er opnieuw commotie rond Nibali. Wanneer de Italiaan door een wolk die ontstond vanwege Bengaals vuur reed, kwam hij in botsing met een motard. Zijn winstkansen gingen letterlijk en figuurlijk in rook op.

Wervelbreuk

“Op dat moment reed Bardet enkele seconden voor me uit”, vertelde Nibali. “Er zaten verschillende motors van de televisie en de politie tussen mij en hem. Op een gegeven ogenblik versmalde de weg en door de rook zag ik niets meer. De motor stopte en het volgende moment lag ik tegen de grond.” Nibali werd na de rit afgevoerd naar het ziekenhuis van Grenoble. Met een wervelbreuk is hij genoodzaakt om op te geven zodat hij morgen niet meer van start zal gaan.

Een val na een botsing met een motor op een mythische beklimming. Dat verhaal hebben we in de Tour de France nog gezien. In 2016 liep Chris Froome plots de Mont Ventoux zonder fiets op na een val met een motard. Zijn achterstand werd uiteindelijk weggeveegd door de wedstrijdjury. Iets wat sommige supporters nu ook in het geval van Nibali opperen. Bahrain Merida diende ook een klacht in bij de wedstrijdjury, maar die ging er niet op in. De organisatie beschouwde het incident als een “gewoon wedstrijdincident”.

Op mijn tanden gebeten

“Mijn rug doet veel pijn”, vertelde Nibali meteen na aankomst op de Alpe d’Huez. “We gaan vanavond in het hotel met de osteopaat controleren hoe het met mijn rug gaat. Op een bepaald moment kon ik niet meer ademen, maar ik heb op mijn tanden gebeten en nog wat tijd terug genomen. We gaan mijn rug nu onderzoeken, hopelijk valt de schade mee.” Jammer genoeg viel het niet mee voor de Italiaan. Morgen zal Nibali niet meer aan de start verschijnen.