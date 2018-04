Einde tijdperk: Wenger verlaat Arsenal

Arsène Wenger verlaat na 22 jaar Arsenal FC. Via de officiële kanalen bevestigde de club dat Wenger op het einde van het seizoen zal opstappen. The Gunners wonnen met de Fransman drie keer de Premier League en zeven keer de FA Cup.

“Na beraad met de club voelde ik dat het tijd was om een stap terug te zetten. Ik ben dankbaar dat ik het voorrecht heb gehad om de club zoveel jaren te mogen dienen. Ik wil de staf, spelers, bestuur en de fans bedanken”, vertelt Wenger in een statement op de clubwebsite. Arsenal won het laatst de titel in 2004 zonder één wedstrijd te verliezen. Een record dat nog altijd op zijn naam staat.

Wenger out

De laatste jaren had de Fransman het hard te verduren. Door het gebrek aan een grote trofee en wisselvallige resultaten scandeerden de supporters vaak voor het vertrek van Wenger. Met de Fransman aan de zijlijn was Arsenal een geduchte tegenstander in de FA Cup. In de laatste vijf jaar wonnen The Gunners drie keer de Engelse beker en drie keer de Community Shield.

Arsenal wil voorlopig nog niets kwijt over de opvolger van Wenger.