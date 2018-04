Einde seizoen Batshuayi, "WK nog mogelijk"

Borussia Dortmund kan dit seizoen niet meer rekenen op Michy Batshuayi. De Rode Duivel liep zondag een enkelblessure op. "Het WK halen, is nog mogelijk", meldt zijn club. Het belooft wel een race tegen de tijd te worden.

Batshuayi werd zondag afgevoerd op een draagberrie in de wedstrijd tegen Schalke 04. De spits kreeg vlak voor het einde van de match een stevige tackle te verduren. Dortmund verloor de wedstrijd ook met 2-0.

Volgens Borussia Dortmund maakt Batshuayi wel nog kans om fit te geraken voor het WK. Mocht hij het toch niet halen, is dat een aderlating voor de Rode Duivels. Batshuayi is de voorbije maanden opgeklommen tot spits nummer twee bij de nationale ploeg. De aanvaller was sinds januari ook aan enkele sterke maanden bezig. Zo maakte hij negen doelpunten in veertien wedstrijden voor Dortmund.

"Geen goed nieuws"

Batshuayi reageert zelf via Twitter. "Wel, het is geen goed nieuws op dit moment. Mijn seizoen zit er wellicht op en ik zal Borussia Dortmund niet meer kunnen bedanken voor hun vertrouwen. Bedankt voor al die liefde die ik sinds gisteren en vandaag heb gekregen. Ik wens mijn ploegmaats het beste voor het einde van het seizoen."

Well its not good news for now, my season is probably over, and i wont be able to pay @BVB back for their confidence ... Thank you all the amazing amount of love I received since yesterday. Wishing my teammates the best for the final days. See you soon pic.twitter.com/GORkrFz9kk