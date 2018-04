Eerste transfer Coucke is een feit

RSC Anderlecht heeft zonet zijn eerste zomertransfer beet. Yevhenii Makarenko maakt de overstap van KV Kortrijk naar Anderlecht. De verdedigende middenvelder tekende een contract voor vier seizoenen.

“Ik wil mijn steentje bijdragen om gestalte te geven aan het nieuwe Anderlecht”, vertelt de 26-jarige Oekraïner van Kortrijk. Makarenko heeft momenteel 29 wedstrijden in alle competities op zak, waarin hij goed was voor twee assists.

Luc Devroe, sportief manager van RSC Anderlecht, bedankte zaakwaarnemer Sergiy Serebrennikov uitdrukkelijk om deze overgang mogelijk te maken. “De overgang is in alle transparantie en in goede sfeer kunnen verlopen”, verklaart Devroe.