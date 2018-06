Eerste test voor het WK eindigt op bleke 0-0

De Rode Duivels hebben in hun eerste oefeninterland in aanloop naar het WK in Rusland 0-0 gelijkgespeeld tegen Portugal. De Belgen konden niet overtuigen en Portugal kreeg in de eerste helft de beste kansen. Veel belangrijker is de blessure van Vincent Kompany. Hij moest na een duel het veld verlaten.

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Jan Vertonghen zoals de traditie het zegt een petje als recordinternational voor zijn honderdste cap als Rode Duivel. België begon goed aan de match. Enkele mooie bewegingen en combinaties, maar te weinig doelgevaar. Carrasco was het dichtst bij een doelpunt, maar zijn schot verdween in het zijnet. Nadien ging Portugal beter voetballen. Vlak voor de pauze waren de bezoekers via Silva en Guedes enkele keren zeer dicht bij de openingsgoal, maar die viel niet. 0-0 aan de rust en de Rode Duivels konden herbronnen in de kleedkamer.

De tweede helft bracht geen beterschap. Martinez voerde vier wissels door. Onder meer Lukaku en Mertens gingen naar de kant. Het spel werd er niet beter op en langs beide kanten kon men nauwelijks kansen noteren. Het belangrijkste uit de tweede helft is de blessure van Vincent Kompany. Iets voor het uur moest de verdediger van Manchester City het veld hoofdschuddend verlaten. Wat de gevolgen zijn voor hem is nog onbekend, maar zijn voorgeschiedenis doet niet het beste vermoeden.