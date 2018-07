Eerste Duivelsfans nu al op Grote Markt

Op de Brusselse Grote Markt staan de eerste fans al vol ongeduld te wachten op de Rode Duivels. Die zullen pas om 15.00 uur op het balkon van het Stadhuis verschijnen, maar de sfeer zit er nu al goed in. Helemaal uitgedost in zwart-geel-rood, genieten de supporters alvast van een stralende zon.

De Rode Duivels worden om 12.30 uur bij de koning verwacht op het Kasteel van Laken. Even later, om 14.00 uur, trekt het in een bus door Brussel. Die busrit zal ongeveer een uurtje duren. Het nationale elftal vertrekt aan de Kunstberg en gaat via de Infante Isabellestraat, Putterij, Ducquesnoystraat, Lombaardstraat en de Stoofstraat richting de achterkant van het stadhuis op de Grote Markt.

Grote schermen

Daar is plaats voor 8.000 supporters. Zodra de Markt gevuld is, wordt ze afgesloten. Geen paniek als je er niet meer bij kan, op de Kunstberg en aan de Beurs staan grote schermen waar je de huldiging kan volgen.

Daar verschijnen ze om 15.00 uur op het balkon om hun fans te begroeten. Om 16.30 uur vertrekken de Rode Duivels weer naar huis, zodat ze net als alle supporters om 17.00 uur naar de finale van het WK kunnen kijken.

Mis straks niets van de huldiging. Bij VTM NIEUWS zit je vanaf 11.55 uur op de eerste rij.