Eden Hazard schenkt Chelsea opnieuw Europese beker

Chelsea heeft in Bakoe de Europa League gewonnen. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad namen Eden Hazard en co met 4-1 de maat van Arsenal. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Daarna leidde Hazard zijn team met twee doelpunten en een assist naar de zege. Een minuut voor tijd kreeg de Rode Duivel een applausvervanging.

Olivier Giroud opende de score in de Londense derby. In de 49e minuut kopte de Franse aanvaller een voorzet van Emerson tegen de touwen. Op het uur zette Hazard Pedro op weg naar de 2-0. Vijf minuten later mocht Hazard vanop elf meter aanleggen voor de 3-0. Nadat Alex Iwobi in de 69e minuut met een knap afstandsschot milderde tot 3-1, zette Hazard zijn team snel weer op rozen. In de 72e minuut legde hij de eindstand vast.

In wat wellicht zijn laatste match was voor Chelsea, bezorgde Hazard "The Blues" zo een tweede Europese beker. Ook tijdens zijn eerste seizoen in Engeland, in 2012-2013, won Hazard de Europa League met Chelsea. Door een blessure miste hij toen wel de finale (2-1 tegen Benfica).

Ook de Champions League (2012) en de Beker voor Bekerwinnaars (1971, 1998) heeft Chelsea al in de prijzenkast.