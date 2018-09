Eden Hazard maakt zijn eerste hattrick sinds 2014

Rode Duivel Eden Hazard heeft voor het eerst sinds 2014 nog eens een hattrick gemaakt in de Engelse Premier League. Hij had zo een wel héél erg groot aandeel in de 4-1 zege van Chelsea tegen Cardiff City.

Souleymane Bamba (16.) opende al snel de score voor de bezoekers op Stamford Brigde, maar dan begon Hazard aan zijn indrukwekkende reeks. Zijn eerste twee doelpunten (37., 44.) waren mooi en vooral erg precies geplaatste schoten, zijn derde (80.) was een strafschop. Willian (83.) maakte er in het slot nog 4-1 van.

In Huddersfield tegen Crystal Palace stond er enigzins verrassend geen enkele Belgische spits aan de aftrap. Bij Palace ontbrak Christian Benteke met een knieblessure, bij Huddersfield startten zowel Laurent Depoitre als Isaac Mbenza op de bank. Beiden mochten in het slot wel invallen. Twaalf minuten voor tijd kwamen ze samen het veld opdraven, maar het eerdere doelpunt van Wilfried Zaha (38.) konden ze niet meer rechtzetten. Een 0-1 nederlaag dus.

De Bruyne

Dat Kevin De Bruyne bij Manchester City nog altijd geblesseerd ontbrak, kon niemand verbazen. Maar ook Vincent Kompany maakte geen deel uit van de selectie van Pep Guardiola. De reden van zijn afwezigheid is nog onbekend, maar vermoedelijk kreeg de gevoelige Rode Duivel gewoon rust. City won ook zonder hem vlotjes met 3-0 van Fulham.

In Duitsland kroonde Dodi Lukebakio zich tot matchwinnaar voor Düsseldorf. Hij kwam pas invallen na 67 minuten, nadat Alfredo Morales (45.) de ploegmaats van Lukebakio al op voorsprong had gebracht. Reiss Nelson (86.) maakte gelijk, maar Lukebakio wist twee minuten voor tijd vanop de penaltystip nog de 2-1 te verzorgen. Benito Raman bleef de hele wedstrijd op de bank.

Doelman Koen Casteels speelde met Wolfsburg 2-2 gelijk tegen Hertha Berlijn. Javairo Dilrosun (61.) en Ondrej Duda (90.) scoorden voor Hertha, de doelpunten van Wolfsburg bleven nog meer opgespaard tot in het slot met Yunus Malli (87.) en Admir Mehmedi(90).