Ook Eddy Merckx zag hoe een indrukwekkende Remco Evenepoel naar de zege soleerde in de Clásica San Sebastián. “Als 19-jarige zo’n wedstrijd winnen... Wat hij gedaan heeft, is uitzonderlijk”, vertelde Merckx aan VTM NIEUWS. “En of Evenepoel mijn opvolger is? Hij wordt misschien beter dan ik. Remco heeft alle kwaliteiten om het te maken.” Bekijk hier de volledige reactie van ‘de Kannibaal’.