Binnen precies honderd dagen begint ook de Ronde van Frankrijk. Op 6 juli, met een tourstart én aankomst in Brussel. Het wordt een ode aan Eddy Merckx, de grootste aller tijden, die vijftig jaar geleden zijn eerste van vijf overwinningen behaalde in de Tour. Merckx werd vanochtend al een eerste keer gevierd, met een speciale Tour de Trance-Thalys in Brussel Zuid.