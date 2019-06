Dylan Teuns sprint naar winst in tweede rit Dauphiné

Dylan Teuns (Bahrain Merida) heeft maandag de tweede etappe in het Critérium du Dauphiné (Fra/WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij neemt de leiderstrui over van Edvald Boasson Hagen.

Teuns haalde het na 180 kilometer tussen Mauriac en Craponne-sur-Arzon over een heuvelachtig parcours in een sprint met twee voor de Fransman Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert).

In de stand neemt de 27-jarige Teuns de eerste plaats over van de Noor Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data). Die won zondag in een sprint voor Philippe Gilbert en Wout van Aert.

"Dit is een heel speciale", zei Teuns in het flashinterview. "Hier heb ik extreem lang op moeten wachten, bijna twee jaar, na mijn eindzege in de Arctic Race of Norway in augustus 2017. Nu win ik een rit in de Dauphiné en pak ik de gele trui, ongelooflijk. Dit is een heel mooie zege. Ik ben er heel blij mee."

Toen de vluchters gegrepen waren, zag Teuns zijn kans schoon en reed hij weg met een nieuwe kopgroep. In die kopgroep zou Teuns het verschil maken met Guillaume Martin en wegrijden bergop op de laatste klim. "Hij was een goede medevluchter, op de steile stukken maakten we het verschil en hij bleef rijden tot het einde. In de finale was het man tegen man. Hij wou me nog even verrassen, maar gelukkig had ik nog iets in de benen en ik kon hem remonteren. Ik ben blij dat ik het af kon maken. Mijn eerste leeuwtje heb ik nu ook beet. Die leidersplaats wil ik met hand en tand verdedigen, maar we bekijken het dag per dag."

Dinsdag leggen de renners 177 km af tussen Le Puy-en-Velay en Riom. Voor de sprinters dient zich dan een nieuwe kans aan.