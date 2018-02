Dylan Groenewegen is snelste Kuurne

Dylan Groenewegen heeft zondag Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Julien Vermote werd op zo'n honderd meter van de finish gegrepen en eindigde uiteindelijk als beste Belg op de negende plaats. Arnaud Démare en Sonny Colbrelli vervolledigden het podium.

Met een ijzige wind in het gezicht trok het peloton van Kuurne naar Brussel en weer terug in de tweede voorjaarsklassieker van het seizoen. Op zo’n 48 kilometer van de finish versnelde Japser Stuyven op Nokereberg. De ex-winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne kreeg het gezelschap van Daniel Oss.

Na een lekke band voor Oss kwam Stuyven alleen te zitten, maar dat was onbegonnen werk. Onze landgenoot werd met nog 19 kilometer te gaan gegrepen en er volgden enkele nieuwe aanvallen, zonder succes. In de laatste tien kilometer was het aan Julien Vermote en zijn naamgenoot Julien Duval. De twee kregen het gezelschap van Loïc Vliegen, maar werden met nog een kilometer te gaan gegrepen.

Vermote gaf zich niet zo maar gewonnen en plaatste een extra versnelling, maar op honderd meter van de finish was hij eraan voor de moeite. In een massasprint was de Nederlander Dylan Groenewegen duidelijk de beste. Hij hield de Franse kampioen Démare en de Italiaan Colbrelli achter zich.