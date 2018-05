Dumoulin wint in Jeruzalem en pakt roze

Tom Dumoulin heeft de openingstijdrit gewonnen in de Ronde van Italië. De Nederlander en titelverdediger was slechts twee seconden sneller dan Rohan Dennis. Onze landgenoot Victor Campenaerts werd derde in dezelfde tijd als Dennis. Dumoulin is meteen ook de eerste leider in het klassement en start morgen in de roze leiderstrui. Topfavoriet Chris Froome verloor meer dan een halve minuut.

De eerste rit werd een korte tijdrit van negen kilometer doorheen het centrum van Jeruzalem. Campenaerts leefde maandenlang naar deze dag toe, maar het mocht niet baten. De renner van Lotto-Soudal strandde op enkele honderdsten van de toenmalige leider Dennis. De Australische kampioen tijdrijden leek lange tijd op weg naar de dagzege tot het de beurt was aan de wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin.

De Nederlander finishte in een tijd van 12’02”, twee seconden sneller dan Dennis en Campenaerts. Froome, die tijdens de opwarming al kennis had gemaakt met het asfalt in Jeruzalem, krijgt meteen 37 seconden aangesmeerd. Dumoulin verdedigt in de Giro zijn titel van vorig jaar en neemt op de eerste dag dus al een flinke bonus op die andere favoriet voor de eindzege Froome.

De volledige top tien van de eerste rit: