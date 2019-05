De Giro lijkt al voorbij voor Tom Dumoulin. Door een val heeft hij vandaag meer dan vier minuten verloren. Dumoulin is de winnaar van de Giro twee jaar geleden, vorig jaar werd hij tweede. “Dit is klote, mijn klassement in de Giro kan ik nu wel vergeten”, reageert Dumoulin aan VTM NIEUWS. “Het is nog maar de vraag of ik morgen überhaupt kan fietsen, en als ik kan fietsen wat het gaat toevoegen. Ik ga er een nachtje over slapen.”