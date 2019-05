Duizelingwekkend: Messi kan dit seizoen 122 miljoen verdienen

Hij noemt de Champions League zijn Holy Grail, zijn heilige graal. Graai zou ook niet hebben misstaan. Als Barcelona in Madrid de Champions League wint, strijkt Lionel Messi (31) straks 12 miljoen euro bónus op. Zeg maar het jaarloon van Eden Hazard.

(Lees verder onder de video)

Een groot geheim is het niet. Het contract van Lionel Messi is al een tijdje in handen van een select clubje journalisten, met dank aan de hackers van Football Leaks. Een arbeidsovereenkomst van 14 bladzijden, opgesteld in het Catalaans, en een imagorechtencontract met de firma Leo Messi Management S.L. van 15 bladzijden met ook de handtekening van vader Jorge. De meest duizelingwekkende verbintenis die ooit in het voetbal werd ondertekend, in november 2017.

Na het halsoverkopvertrek van Neymar naar PSG vond de directie van Barcelona het het risico waard om zijn beste speler ooit zulke hallucinante sommen uit te betalen tot juni 2021. Tot 40% van zijn totale loonbalans - misschien ook het verschil tussen Barcelona met of zonder zijn bebaard genie. Het was een verdrievoudiging van zijn vorige salaris (zo’n 35 miljoen euro) en een zet die alle contracten die voor die datum in het topvoetbal zijn uitgeschreven ineens devalueert.

Loyauteitspremie

De gegarandeerde 104 miljoen euro per jaar van Messi is de nieuwe maatstaf in een miljardenbusiness. Een basisloon van 71.053.856 euro, een eenmalige tekenbonus van 63.500.000 euro en een loyauteitspremie, die als hij tot 2021 trouw blijft, 70 miljoen euro zal hebben opgebracht.

Als Messi straks de treble wint - Primera División, Champions League, Copa del Rey - én wordt verkozen tot de Beste Speler in de wereld, zal hij tien keer zoveel verdienen als Eden Hazard bij Chelsea: zo’n 122.500.000 euro versus een slordige 12.000.000 (250.000 euro per week). Alleen met de cumulerende kwalificatie- en winstpremies voor de Champions League verdient Messi meer dan de Rode Duivel - bij Real Madrid zullen Hazards getalletjes gevoelig hoger liggen, richting een derde van Messi. De bestbetaalde Belg in de Premier League, Kevin De Bruyne, zal dit seizoen ongeveer 15 miljoen euro opstrijken. Een achtste van wat Messi krijgt gestort. Verschil moet er zijn. De teller van Messi staat, met de titelwinst dit seizoen al op zak, en alle andere premies al op 115.390.205 miljoen euro bruto per jaar.

Overigens staat er ook een opstapcausule in Messi’s contract: 700 miljoen euro. Iemand?