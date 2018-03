Duivels winnen vlot van Saoedi-Arabië

België won vandaag gemakkelijk tegen Saoedi-Arabië. Met doelpunten van Romelu Lukaku, Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne wonnen ze in een halfvol Koning Boudewijnstadion met 4-0. Lukaku versterkt zijn positie als topschutter aller tijden voor de Rode Duivels.

De Duivels hadden weinig moeite met de Arabieren. Lukaku kwam al vroeg in de wedstrijd met de 1-0 op aangeven van Kevin De Bruyne. Hierna wisten beide partijen voor weinig spektakel te zorgen en zakte het tempo naar beneden. Een klein halfuur later kon Eden Hazard na een fraaie dribbel de bal opnieuw bij de United-spits krijgen, die gemakkelijk kon afwerken.

Zoals verwacht kreeg debutant Anthony Limbombe zijn kans in de tweede helft. Het tempo ging stevig omhoog en na een kwartier verlieten Hazard en Mertens onder luid applaus het veld om plaats te maken voor Radja Nainggolan en Michy Batshuayi. De Duivels creëerden kans na kans. Het was echter wachten op een afmaker tot het doelpunt van Batshuayi in minuut 77. De bezoekers kregen amper rust want een minuut later maakte Kevin De Bruyne de 4-0. Het niveauverschil tussen de nummer vijf en 69 op de wereldranglijst was duidelijk en de Rode Duivels rolden Saoedi-Arabië gemakkelijk op.