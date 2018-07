Duivels winnen van Engeland: 3de op WK

De Rode Duivels zijn begonnen aan hun match tegen Engeland voor de derde plaats op het WK. Na amper vier minuten stonden de Belgen al voor dankzij een goal van Thomas Meunier. Daarna volgden nog heel wat kansen, maar bibberden de Duivels ook af en toe. In de 82ste minuut scoorde Hazard dan de verlossende goal. België 2, Engeland 0.

Romelu Lukaku stuurde Nacer Chadli bij de eerste goal uitstekend het straatje in op links. Vanuit zijn ooghoek zag die Thomas Meunier in de zestien opduiken. De voorzet was prima en de afwerking van de rechtsachter van Paris Saint-Germain ook.

In de tweede helft hadden de Duivels het heel wat moeilijker, maar toch waren het opnieuw de Duivels die tot scoren kwamen. Kevin De Bruyne zag Eden Hazard vertrekken. De pass was opnieuw op maat en Eden Hazard liet het niet liggen: 2-0! De bekroning van Eden Hazard voor zijn fantastisch toernooi.