Duivels winnen dankzij twee goals Lukaku

De Rode Duivels hebben hun tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Zwitserland. Romelu Lukaku maakte beide doelpunten. De Rode Duivels staan dankzij die overwinning ook meteen aan de leiding in hun groep in de Nations League.

Romelu Lukaku nam beide Belgische treffers voor zijn rekening. Na 58 minuten opende hij de score, maar een kwartier voor affluiten zag de Heizel invaller Mario Gavranovic de gelijkmaker voorbij Thibaut Courtois tikken. Na een slotoffensief zorgde Lukaku in de 84e minuut met zijn tweede van de avond dan toch nog voor een driepunter.

Met zes punten staan de Belgen na twee speeldagen met het maximum van de punten aan de leiding in de groep, voor Zwitserland (3) en IJsland, dat puntenloos laatste is. De Rode Duivels zijn intussen al halverwege de groepsfase in deze eerste editie van de Nations League.

Medio november volgt er nog een thuiswedstrijd tegen IJsland (15 november) en een verplaatsing naar het Zwitserse Luzern (18 november). De groepswinnaar plaatst zich vervolgens voor de halve finales, die begin juni 2019 op het programma staan. De finale volgt enkele dagen later. De winnaar daarvan mag liefst 10,5 miljoen euro opstrijken.