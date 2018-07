Duivels vereerd door toespraak koning

De Rode Duivels zijn vereerd door de 21 juli-toespraak van koning Filip. Dat zegt de voetbalbond aan VTM NIEUWS. De koning sprak vanmiddag vol lof over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. "Het elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk 'Eendracht maakt macht'", zei hij toen.

De spelers konden zelf niet reageren op de toespraak van onze vorst, omdat ze op vakantie zijn, maar de voetbalbond reageerde in hun plaats. “Het is een hele mooie herkenning voor alle Rode Duivels, stafleden en directie. Maar ook voor het Belgisch voetbal in het algemeen. Voetbal is emotie en we zijn zeer gelukkig dat we de Koninklijke familie en de supporters trots konden maken”, zegt de voetbalbond.