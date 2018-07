De Rode duivels vertrekken straks naar Kazan waar ze morgen in de kwartfinale tegen Brazilië spelen. Maar eerst trainden ze nog in hun oefencentrum in Dedovsk, in hun vertrouwde omgeving. Alle Duivels stonden op het veld, iedereen is dus morgen inzetbaar.

Kazan ligt zo'n 800 kilometer ten oosten van Moskou. De vliegtuigreis duurt zo'n anderhalf uur. Het is al de vierde verplaatsing van de Duivels op het WK.