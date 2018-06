Duivels testen eerste keer voor WK

De Rode Duivels staan voor hun eerste en meteen ook stevigste test in de WK-voorbereiding. Vanavond (20u45) komt immers regerend Europees kampioen Portugal op bezoek in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Logischerwijs een wedstrijd die met meer dan gewone belangstelling gevolgd zal worden, en al zeker na de uitbraak van ‘Matrasgate’ en de eerdere commotie omtrent de niet-selectie van Radja Nainggolan. Het valt nog af te wachten hoe het thuispubliek in een uitverkochte Heizel zal reageren, maar bij een mindere prestatie zal de roep om de middenvelder van AS Roma ongetwijfeld luid klinken. E

en aanzienlijk deel van de Belgische fans ziet Radja namelijk liever op de stek voor de verdedigende middenvelder, in plaats van Axel Witsel, die bovendien out is met een knieblessure. Het verhaal omtrent Matrasgate werd gisteren dan weer staalhard ontkend door de bondscoach, maandag volgt de definitieve selectie.

Sterkste elf

Voor het overige kan Roberto Martinez niet rekenen op Thomas Vermaelen en invallersdoelman Simon Mignolet. De bondscoach zal met drie achterin starten en de verwachting is dan ook dat de sterkste elf aan de aftrap komen - en dus ook Vincent Kompany, die eerder deze week een dag individueel werkte, zoals hij bij City preventief wel vaker doet.

Thibaut Courtois is ook zeker van een basisplaats, de bondscoach is niet van plan om zijn andere doelmannen speelminuten te geven, zo liet hij zich eerder deze week ontvallen. Jan Vertonghen zal aan de zijde van zijn ploegmakker Toby Alderweireld zijn honderdste cap vieren.

Op het middenveld is de pas herstelde Marouane Fellaini het meest logische alternatief voor Witsel. Martinez ziet Mousa Dembélé immers eerder als een aanvallende middenvelder. Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Yannick Carrasco mogen zich eveneens opmaken voor een basisplaats, voorin mogen we aanvoerder Eden Hazard en Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku verwachten.

Achttiende interland

Het wordt de achttiende interland tussen beide landen: België won er in totaal vijf, zes keer volgde er een gelijkspel. In de laatste confrontatie gingen de Rode Duivels van toenmalig bondscoach Marc Wilmots in maart 2016 in een oefeninterland in Leiria met 2-1 onderuit. De laatste Belgische zege dateert al van september 1989, toen in de kwalificaties voor het WK van 1990 de Portugezen met 3-0 geklopt werden in Brussel.

Het huidige Portugese elftal is een pak sterker, maar zakt wel zonder Cristiano Ronaldo en basisspeler Adrien Silva naar Brussel af. Eerder deze week kwamen de Portugezen in eigen land niet verder dan een 2-2 tegen Tunesië, op het WK tegenstander van de Belgen in groep G.