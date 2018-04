Duivels opnieuw top 3 FIFA-ranking

De Rode Duivels hebben een goede zaak gedaan op de FIFA-wereldranglijst. Door de ruime overwinning tegen Saudi-Arabië (4-0) springen de Belgen over Portugal en Argentinië van plaats vijf naar drie. Duitsland blijft de aanvoerder van de ranglijst.

Vooral vriendschappelijke interlands hebben de lijst doen wijzigen. België sluipt iets dichter bij leider Duitsland, dat in zijn vriendschappelijke wedstrijden verloor tegen Brazilië en gelijk speelde tegen Spanje.

De sterkste stijger in het klassement is Kirgizië, dat 40 plaatsen opschuift. Haïti is de slechtste leerling van de klas, dat met 23 plaatsen de omgekeerde beweging maakt.