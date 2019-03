Duivels komen lachend aan op training voor EK-interland

De Rode Duivels zijn vanmiddag gearriveerd in het trainingscentrum in Tubeke. De sfeer was duidelijk gelaten bij onze voetballers. Ze werken vandaag de eerste training af voor de wedstrijd van zaterdag.

Dan ontvangen de Duivels Rusland in Brussel. Het is de eerste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK van volgend jaar, dat wordt georganiseerd in twaalf landen.

De Duivels zitten in Groep I en ontmoeten daar naast Rusland ook nog Cyprus, Kazachstan, San Marino en Schotland. De eerste twee van de groep plaatsen zich rechtstreeks.