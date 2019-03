Duitser Ackermann steekt Bredene Koksijde Classic op zak

Pascal Ackermann heeft vandaag de Bredene-Koksijde Classic gewonnen. De Duitse nationale kampioen haalde het in een sprint van de Noor Halvorsen en de Colombiaan Hodeg. Timothy Dupont werd de beste Belg op de vijfde plaats.

Al vrij snel vormde zich een kopgroep met zes renners. Zij trokken naar de kasseizone van de Steenstraat, na 51 kilometer koers, met een voorsprong van 7 minuten op de grote groep. Stilaan nestelden de renners van Deceuninck - Quick-Step zich op kop van het peloton en trokken zo stelselmatig het tempo op.

Ook de mannen van CCC deden hun duit in het zakje waardoor de achterstand snel zakte, tot drie minuten op de top van de Kemmelberg.

Pech voor Deceuninck-Quick-Step

Met nog 21 kilometer voor de boeg muisden Justin Timmermans en Mathias Jörgensen weg uit de kopgroep. Even was er opschudding in het peloton toen enkele renners tegen de vlakte gingen. Daarbij onder meer Fabio Jakobsen. Hij zag zo zijn winstkansen smelten als sneeuw voor de zon. Ook Hodeg kende pech, maar kreeg meteen een fiets van ploegmakker Pieter Serry aangereikt.

Jörgensen was de enige overblijver van de vroege vlucht en vatte de slotronde aan met 22 seconden voorsprong op de grote groep. In volle finale smolt alles dan ook samen en maakte iedereen zich op voor de aangekondigde massasprint. Daarin haalde Ackermann het met een fietslengte voorsprong op Halvorsen en Hodeg.