Dubbelslag voor Lotto-Soudal in Baloise Belgium Tour

Jelle Vanendert heeft de Ardennenrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Belg liet zijn medevluchters op tien kilometer van de streep achter. Zijn ploegmaat bij Lotto-Soudal Jens Keukeleire neemt de leiderstrui over.

Na 147,3 kilometer met start en aankomst in Wanze en onderweg onder meer twee keer de Muur van Hoei kwam Vanendert solo over de meet. Met nog iets minder dan tien kilometer voor de boeg ontsnapte hij uit de kopgroep. Jens Keukeleire eindigde op 16 seconden op de tweede plaats en is de nieuwe leider. Hij kan zichzelf opvolgen op de erelijst. De Nieuw-Zeelander Dion Smith vervolledigde het podium van de Ardennenrit.

Voor Vanendert is het zijn eerste zege sinds zijn triomf in de Tour van 2011 op Plateau de Beille. Zondag eindigt de Baloise Belgium Tour met een vlakke rit over 157,7 kilometer van Landen naar Tongeren.