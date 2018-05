Dubbelslag voor Laporte in Bornem

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Fransman was de snelste in een korte tijdrit van tien kilometer in Bornem. André Greipel (Lotto Soudal) werd zeventiende verliest de leiderstrui aan Laporte.

Laporte won in een tijd van 12’38”, goed voor een gemiddelde snelheid van net iets meer dan 50 kilometer per uur. Daarmee was Laporte vijf seconden sneller dan de Okraïner Andriy Grivko (Astana) en zeven seconden dan de Nederlander Brian van Goethem (Roompot). Met Jens Keukeleire (vierde op 10 seconden), Quinten Hermans (zevende op 15 seconden) en Sean De Bie (achtste op 16 seconden) eindigden drie Belgen in de top tien.