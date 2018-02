Dubbelslag voor Astana in Oman

De Colombiaan Miguel Angel López heeft de koninginnenetappe in de Ronde van Oman gewonnen. Hij finishte voor zijn ploeggenoot bij Astana Alexey Lutsenko, die de leiderstrui overneemt van Greg Van Avermaet.

In een lastige etappe toonde landgenoot Benjamin Declercq zich in de ontsnapping van de dag. Maar op de slotklim Green Mountain was het liedje van de zes vluchters uitgezongen. Astana nam de klim voor zijn rekening en voerde het tempo op. Enkel de Tsjech Jan Hirt kon even volgen, maar moest uiteindelijk toch de rol lossen.

Het Astana-duo reed zo samen naar de finish, waar Angel López de zege cadeau kreeg van Lutsenko. Die laatste neemt de rode leiderstrui over van Greg Van Avermaet. Zondag wordt de slotetappe gereden in Oman.