Droom aan diggelen! Duivels verliezen in halve finale

De Rode Duivels speelden vanavond de halve finale van het WK Voetbal in Sint-Petersburg, Rusland, tegen Frankrijk. Als ze gewonnen hadden, schreven ze opnieuw geschiedenis, want nooit eerder in het WK voetbal speelde het Belgische nationale team de finale. De match eindigde echter in een 1-0-score voor de Fransen. De Rode Duivels spelen zaterdag voor de derde plaats op het WK.

Een stilstaande fase na de pauze, meer had Frankrijk niet nodig om één keer te scoren en zo de poorten van de WK-finale voor de derde keer in de geschiedenis open te beuken. Op hoekschop van Antoine Griezmann troefde Samuel Umtiti na 51 minuten niemand minder dan Marouane Fellaini af in de lucht en zo kon de verdediger de enige treffer van de wedstrijd tegen de netten koppen.

Het doelpunt zat er wat aan te komen, nadat de Rode Duivels gaandeweg de eerste helft waren weggezakt. Mousa Dembélé kon zijn basisplaats niet rechtvaardigen en pas bij zijn vervanging voor Dries Mertens werden les Bleus opnieuw achteruit gedrukt. Een slotoffensief met ook nog de ingekomen Yannick Carrasco en Michy Batshuayi leverde echter geen doelpunten meer op.

Spelen voor brons

De Rode Duivels grepen zo naast de eerste WK-finale in de geschiedenis, maar met een stek bij de laatste vier doen ze wel minstens even goed dan de generatie van 1986, die in Mexico op de vierde plaats eindigde. Het is nu aan hen om zaterdag het WK in Sint-Petersburg nog in schoonheid af te sluiten.

